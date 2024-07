Por eso es importante la suspensión del producto de inmediato

Redacción-

Nuevamente el Ministerio de Salud en conjunto con la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario volvieron a detectar Listeria de Monocytogenes Escherichia coli y Staphylococcus aureus en la natilla marca El Lecherito.

El producto no muestra lote ni fecha de vencimiento, por ello no declara registro sanitario en las etiquetas ni se encuentra registrado en la Plataforma Registrelo por tanto no se puede comercializar.

Según los análisis microbiológicos realizados por el CRIMA-INCIENSA, se detectaron Listeria monocytogenes, Escherichia coli y Staphylococcus aureus en los productos mencionados. Estos hallazgos indican que no cumplen con los estándares establecidos en el Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.04.50:17 para garantizar la seguridad alimentaria.

La contaminación de dichos productos se identifico por medio de pruebas realizadas en los puntos de venta, como parte del control alimentos del Reglamento Técnico Centroamericano de Criterios Microbiológicos para la Inocuidad de los Alimentos RTCA, importante señalar que se ordenó al fabricante la suspensión de la comercialización y el retiro del mercado en todos los puntos de venta y así también su destrucción.

Importante que la población siga las siguientes recomendaciones

1- Suspender el consumo del producto marca El Lecherito, cuyas imágenes están en la nota.

2- Si tiene el producto desechelo o lo puede devolverlo al punto de venta.

3- Si presenta síntomas como: diarrea, fiebre, dolor de cabeza y dolores musculares y ha consumido dicho producto, consultar a su médico o acudir a un centro médico.

4- Para denuncias o información puede contactar al correo electrónico: unc.correspondencia@misalud.go.cr