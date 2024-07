Confesó que de momento no se ha podido reunir con el jugador

Redacción – Luego de hacerse viral un video íntimo del jugador Jeykel Venegas portando la camiseta de Cartaginés y dentro del estadio Fello Meza, dirigentes del club dieron su punto de vista.

De momento se desconoce si el club impondrá alguna sanción al jugador, sin embargo esto es lo que dijeron.

A través de la máxima cabeza de los blanquiazules, quién es Leonardo Vargas, él expresó que se encuentran analizando la situación.

«Estamos analizando, viendo las cosas. Nosotros no nos enteramos hace mucho

de lo ocurrido y nos reuniremos para analizar las cosas», expresó al medio CR Hoy.

El presidente Vargas confesó que de momento no se ha podido reunir con el jugador, pero que su hijo, quien es parte de la directiva si lo ha hecho.

«Yo por temas de mi trabajo no me he podido reunir con el jugador, pero mi hijo sí. Ya él habló.

Tiene que haber una reacción y sepa que la va a haber, pero se comunicará en el debido

momento», sentenció Vargas.