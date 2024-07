Redacción – Evaluna y Camilo anunciaron que se separan a pocos días del nacimiento de Amaranto, su segundo hijo.

La hija de Ricardo Montaner dio a conocer en una historia de Instagram que no estaba al lado de su esposo.

«Hoy es lunes de Camilo y Evaluna y no estamos juntos para celebrar que ya está el video, pero aquí estamos», explica en el video, además agregó la frase «Con curita y to».

La separación de los cantantes solo es momentánea, pues el colombiano continúa por Europa con su gira y, aunque la venezolana lo acompañaba, debido a su avanzado estado de embarazo decidió regresar a Miami para esperar la llegada de Amaranto.

Camilo y Evaluna explicaron los pormenores en su nuevo video de su canal de YouTube titulado ‘Conflicto entre realidades: nos separamos por unos días’.

«Necesito estar en mi casa para esperar a Amaranto, pero también estoy triste y tengo miedo de estar sola en mi casa sin mi esposo esperando a que llegue Amaranto», confesó la cantante de 26 años.

Por su parte, el intérprete de ‘Tutu’ confesó que estaría triste: «Evaluna está muy embarazada y sintió en su corazón que era hora de irse para la casa a estar en casa, soltar el ancla y en calma, a mí todavía me queda una semana de gira y la verdad que me pone triste no estar con ella».

Evaluna ya se encuentra en Miami y pronto camilo regresará a su lado para esperar la llegada de Amaranto.