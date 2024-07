Esta película formará parte de la Fase Cinco del MCU

Redacción – Mientras el mundo espera el estreno de Deadpool & Wolverine pactado para el 25 de julio, el Universo Cinematográfico de Marvel presentó este viernes el primer tráiler de Capitán América: Brave New World, el cual verá a Falcon con el icónico escudo, junto a un reparto de lujo.

Esta será la cuarta película del Capitán América dentro del MCU y la primera protagonizada por Anthony Mackie en el papel de Sam Wilson, más conocido como Falcon. Este superhéroe tomó el escudo de Steve Rogers tras los eventos de Avengers: Endgame.

Luego de la película que despidió a gran parte de los Avengers, el mundo vio a Sam disfrazado como Cap en la serie The Falcon and The Winter Soldier. Allí se une al antihéroe Bucky Burnes para acabar con un grupo de terroristas, recibiendo elogios por parte de los fans.

El avance presentado esta mañana muestra al Capitán América siendo recibido por el presidente de los Estados Unidos, Thaddeus “Thunderbolt” Ross, quien quiere convertirlo en un agente de la nación. La acción comienza cuando el superhéroe detiene a un posible asesino en la Casa Blanca. La gran curiosidad llega al final cuando aparece un Hulk Rojo.

¿De qué se trata Capitán América: Brave New World?

Según la sinopsis oficial, “Sam se encuentra en medio de un incidente internacional después de reunirse con el recién elegido presidente de los Estados Unidos, Thaddeus Ross. Debe descubrir la razón detrás de un nefasto complot global antes de que el verdadero cerebro haga que el mundo entero se ponga rojo de ira”.

Reparto de Capitán América 4

Anthony Mackie regresa como Sam Wilson/Capitán América, acompañado por Danny Ramirez como el nuevo Falcon; Carl Lumbly como Isaiah Bradley; Shira Haas como Sabra; Giancarlo Esposito como un misterioso villano; y Harrison Ford como “Thunderbolt”. Además, incluye a Liv Tyler como Betty Ross y Tim Blake Nelson como El Líder.

La cinta está prevista para que se estrene en 8 meses, concretamente el 14 de febrero del 2025, en todos los cines del mundo. Además, esta película formará parte de la Fase Cinco del MCU.