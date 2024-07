Aprovechó para enviar un mensaje retador a la Comisión de Arbitraje



Redacción – El presidente de Fuerza Herediana, Jafet Soto, aprovechó el debut de su equipo en casa para declarar fiel a su estilo contra la Comisión de Arbitraje y Mariano Torres.

Soto afirmó que se expresará del arbitraje ya que así lo hizo el entrenador morado, Vladimir Quesada y no fue sancionado.

“Me voy a expresar de la misma forma y no me van a poder sancionar, vamos a ver qué me van a hacer”, dijo en tono retador.

El jerarca rojiamarillo también se acordó de Mariano Torres, a quien considera debió ser sancionado por el encontronazo con un línea en el partido de la Recopa ante Alajuelense.

“A lo mejor tengo un roce con un árbitro y vamos a ver si a mi me sancionan. Es impresionante como ese comité acomoda las cosas, conmigo van a tener que hacer excepciones”, destacó.