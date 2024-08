Amador dice adiós al PUSC y busca partido que le ayude llegar a la Presidencia

Exjerarca no cumplía con un requisito a lo interno del partido

Redacción – El exministro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Luis Amador, no podrá convertirse en candidato presidencial representando al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), debido a que no cumple con uno de los requisitos de la agrupación política.

Amador no puede convertirse en candidato presidencial, ya que a lo interno del PUSC rige un estatuto de que un aspirante a Presidente, debe tener al menos cuatro años de militancia en el partido.

Sin embargo, el exjerarca argumentó que algunos integrantes dentro del partido no quisieron modificar esta regla: “Se sabía que a lo interno había una regla de militancia de cuatro años continua para quien quisiera postularse a la presidencia de la República a través del mismo. También se sabía que los asambleístas nacionales podían votar y dar una excepción a esta regla”, indicó.

Además, señaló que “desde que yo me acerqué al partido, he venido experimentando de un hermetismo a lo interno, por eso envié una consulta al Tribunal Electoral del mismo, respuesta que ya ustedes conocen, escueta y burocrática”.

“Hoy un grupo de asambleístas nacionales ha cerrado la puerta. No me la ha cerrado a mí, se la ha cerrado a todos ustedes que anhelan un mejor país”, aseguró.

Ahora Luis Amador buscará una nueva agrupación política que le contribuya en su búsqueda por asumir el cargo de Presidente de la República en mayo del 2026.

“Quiero decirles a todos los costarricenses que me han pedido que trabaje por el país, que no pierdan la ilusión, que no pierdan la esperanza, pronto abriremos una nueva puerta para todos los ticos que aman su país, que lo quieren ver surgir y están dispuestos a trabajar por ello”, sentenció.