Redacción – Nuevamente el diputado del Frente Amplio, Ariel Robles, volvió a lanzar fuertes comentarios al presidente de la República, Rodrigo Chaves.

El legislador lanzó los comentarios al mandatario, luego de una discusión en la que Pilar Cisneros rechazó las críticas de Rodrigo Arias sobre Ley Jaguar.

«Este Gobierno es incapaz de resolver los problemas graves, no logra conciliar, no logra dialogar, no logra negociar en esta Asamblea Legislativa. Rodrigo Chaves no sabe gobernar un país como Costa Rica», externó.

Las críticas entre Ariel Robles y Rodrigo Chaves se han presentado desde que ambos asumieron sus puestos tanto en el Poder Legislativo como en el Poder Ejecutivo, el pasado 1 de mayo del 2022.