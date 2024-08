Redacción – Brisa Hennessy, la destacada surfista costarricense, ofreció un emotivo mensaje a Deportes Repretel tras su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde no logró conseguir una medalla. Entre lágrimas, Hennessy expresó su profundo amor y agradecimiento hacia su país.

«Solo quiero agradecerles el apoyo y amor. Estoy triste por no haber conseguido esta medalla para todos ustedes, pero me siento más conectada con mi hermoso país que nunca en mi vida,» manifestó Hennessy, visiblemente conmovida.

El viaje olímpico de Hennessy estuvo cargado de expectativas y desafíos. A pesar de los obstáculos, la surfista destacó su determinación de seguir adelante. «Este viaje tenía muchos retos, pero vamos a seguir peleando,» afirmó con firmeza.

Con la voz entrecortada por la emoción, Brisa agradeció a su familia y a todos los costarricenses que la apoyaron durante su trayecto. «Este año fue increíble, con momentos muy difíciles y otros maravillosos. No podría estar aquí sin el apoyo de mi mamá, mi papá, y de mi gente de Costa Rica. Me siento muy honrada de representar este hermoso país, no tengo palabras,» dijo.

En su discurso, Hennessy dejó una profunda enseñanza, enfatizando su deseo de inspirar a las nuevas generaciones. «La mejor medalla para mí es inspirar a los niños y niñas a practicar más deportes, a seguir sus pasiones y a continuar persiguiendo sus sueños. Esa es mi razón y espero que todos los niños y niñas sigan adelante con sus sueños,» expresó.

Con un corazón agradecido, Brisa cerró su intervención con un sincero «Gracias Costa Rica de corazón,» demostrando una vez más su amor incondicional por su país y su compromiso con el deporte y la juventud costarricense.