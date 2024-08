Celso Gamboa no aguantó más y envió advertencia al Pérez Zeledón y Horacio Esquivel

Gamboa en sus redes sociales avisó a Esquivel y a los Guerreros del Sur

Redacción – En los últimos días se confirmó la llegada de Horacio Esquivel al banquillo del Municipal Pérez Zeledón, incluso el estratega ya debutó con los generaleños el sábado anterior ante Alajuelense.

Como parte de la llegada al cuadro sureño, Esquivel espera poder reforzar la plantilla, en busca de potenciar el rendimiento del equipo.

Sin embargo, esta acción pareciera no gustarle para nada a Celso Gamboa, aficionado de Limón Black Star y reconocido abogado nacional.

Gamboa en sus redes sociales avisó a Esquivel y a los Guerreros del Sur de que si quieren jugadores del equipo limonense, primero deben negociar club a club.

“Hola, Horacio Esquivel, si quiere jugadores de Limón Black Star, lo correcto es llamar a la directiva y no al jugador. Con razón me juegan como pechos fríos. Siga en esas…”.

“Hola, Municipal Pérez Zeledón, llévense al que quieran, pero antes nos pagan. Espero que lean los contratos, esto no es Limón FC. Si no hay talento allá, no importa, yo les vendo. Gratis no”.

El diario La Teja consultó a Cristian Williams, presidente de Limón Black Star, qué relación tiene el abogado con el club caribeño y respondió que ninguna.