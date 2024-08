¡Conmovedor! Este fue el mensaje de despedida del esposo de enfermera fallecida en accidente de tránsito

Redacción – Kevin Ugalde, esposo de Fabiola Arguedas Sánchez, mujer que falleció luego de un fuerte choque contra una patrulla de la Fuerza Pública, se despidió con un conmovedor mensaje en sus redes sociales.

Por medio de su cuenta de Facebook, Ugalde realizó un posteo con varias fotografías de ambos juntos en donde destacó el gran dolor que atraviesa por su pérdida, así mismo agradeció por todo lo vivido con Fabiola.

«Hoy me despido de ti mi pequeña astronauta, y lo hago con un gran dolor en mi alma, un dolor que me cala los huesos. Te me fuiste mi pequeña astronoma, te me adelantaste y siempre te dije que tenía que ser yo primero» indicó.

Gracias mi amor por cada día vivido, gracias por cuidarme siempre, por ser mi enfermera favorita en el mundo, por ser mi enfermera privada y la mejor.

Te recordaré toda mi vida, gracias por esos viajes, por esas aventuras, por ser mi compañera de payasos de siempre. Gracias por amarme incondicionalmente.

JAMÁS!!!! IMAGINE QUE LLEGARÍA A PERDERTE!!!..

Ve con tu tío Pepe, Rosa, Carlos y tu Abuela que tanto extrañabas, ellos ahora te tienen a ti.

Siempre estarás en mi. Te amo mi pequeña astronauta!!!! Brilla siempre como lo hiciste aquí con nosotros. TE AMO Y TE EXTRAÑO!!!!»

El funeral de Fabiola se llevó a cabo este jueves en la parroquia de San Joaquín de Flores en Heredia.