Abanderados se destacaron en los Juegos Para Panamericanos Santiago 2023

Redacción – La delegación de Costa Rica que participará en los Juegos Paralímpicos de París 2024, programados del 28 de agosto al 8 de septiembre, ha sido oficialmente juramentada el pasado domingo.

Durante la ceremonia, también se reveló a los dos paratletas que tendrán el honor de portar la bandera nacional en el desfile de inauguración.

«Nos sentimos muy motivados y orgullosos de esta delegación», expresó Andrés Carvajal, presidente del Comité Paralímpico Nacional de Costa Rica. «Se han brindado los apoyos, acompañamientos y preparación adecuada durante todo el ciclo, y estamos seguros de que se lograrán grandes resultados», agregó con entusiasmo.

Una de las noticias más esperadas fue la designación de Andrés Molina y Pilar Riveros como los abanderados oficiales para la ceremonia de inauguración. Ambos atletas se destacaron en los recientes Juegos Para Panamericanos Santiago 2023, donde obtuvieron medallas de oro. Molina, quien es Campeón Panamericano de Para Taekwondo, y Riveros, destacada en tiro con arco, han demostrado ser referentes de dedicación y esfuerzo en sus disciplinas.

Pilar Riveros, visiblemente emocionada, expresó: «La medalla de oro en Santiago me aseguró la clasificación a París, y hoy me honran con la oportunidad de llevar la bandera de Costa Rica. No puedo describir lo orgullosa que me siento».

Por su parte, Andrés Molina, quien actualmente se encuentra entrenando en Estados Unidos, manifestó su gratitud a través de una videollamada: «Es una emoción inmensa, jamás me lo esperaba. Muy honrado, vengo de entrenar pero esta noticia me quitó el cansancio», comentó entre risas y lágrimas.

Para esta edición, Costa Rica contará con la presencia de 8 paratletas en las siguientes disciplinas.

Diego Quesada y Pilar Riveros en para tiro con arco, Sherman Güity en los 100 y 200 metros planos T64, Paola Arana en pistola de aire en tiro deportivo adaptado, Andrés Molina en parataekwondo clase K44 categoría -80 kg, Camila Haase en natación (100 metros estilo pecho SB8 y 200 metros estilo combinado SM9), Ernesto “Lobito” Fonseca en triciclos clase T51 (100 y 200 metros en paratletismo) y José Pablo Gil en tenis en silla de ruedas.

La ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos de París 2024 se llevará a cabo el miércoles 28 de agosto a las 12:00 p.m., hora de Costa Rica.