Redacción – Gustavo Alfaro se acordó de Costa Rica en medio de su presentación como entrenador de Paraguay este viernes 16 de agosto.

Ante los micrófonos del país sudamericano, Alfaro remarcó que fue no fue sencillo abandonar La Sele.

“No fue una decisión sencilla, simple, más que nada, teníamos contrato con una cláusula salida, hay cláusulas de salida en contratos, pero de pronto realizarlas no es fácil hacerlo, en general se ejecutan en otro sentido. Veníamos haciendo un lindo trabajo en Costa Rica, se hizo un recambio generacional muy grande, cumpliendo todos los riesgos que eso conlleva principalmente por la búsqueda de resultados”, dijo el argentino.

El Lechuga dejó entrever que le era más ambicioso buscar una clasificación al Mundial 2026 con Paraguay que con La Tricolor.

“Apuesto a ser ganador, me pregunté, ‘¿Qué es lo peor que puede pasar?’, Es esto, e hice el escenario, me preparo para el peor escenario, y si ese escenario se presenta, hice todo lo que podía hacer, no hay nada peor que reprocharse cosas que uno pudo hacer y podía hacerlas … apuesto al éxito, no al fracaso”, externó.

Gustavo Alfaro estuvo al mando de Costa Rica durante 9 meses, específicamente en noviembre del 2023.