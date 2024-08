Gustavo Chinchilla tras el post de la UNAFUT: «Es una falta de respeto y para la institución deportiva más grande de este país» 

Redacción – Gustavo Chinchilla, gerente general del Deportivo Saprissa se mostró sumamente indignado por la publicación que realizó la UNAFUT tras la filtración de la nueva camiseta del conjunto morado.

«Tenemos una profunda indignación con esta, con esta situación que ha pasado, es una falta de respeto y de respeto flagrante para la institución deportiva más grande de este país» indicó.

Así mismo, Chinchilla destacó que están exigiendo que se tomen medidas importantes «Estamos exigiendo que se tomen medidas importantes, aquí no hay un error solamente de un community manager hay un error administrativo de selección de personal, hay un error administrativo en capacitación del personal, hay un error administrativo, en que un community manager del ente dueño de la Primera División de este país, entienda la responsabilidad que estaba asumiendo».

Gustavo recalcó que fueron detalles administrativos mal manejados por parte de la UNAFUT.

«Aquí tienen que haber consecuencias y no es esta la consecuencia, yo no sabía que al Community Manager lo habían echado, no sé, lamentamos mucho que sea muchacho o muchacha que se queda sin trabajo, simple y sencillamente por la falta, por los detalles, administrativos mal manejados por parte de la UNAFUT» señaló.