Lionsgate ha anunciado que está en proceso de desarrollo de una serie secuela de la popular franquicia de «John Wick».

Redacción-Lionsgate, como en todas las demás entregas, volverá a producir, en esta ocasión a través de la compañía Lionsgate Television, la que ya se encargó en 2023 la serie precuela del universo Wick The Continental: Del universo de John Wick.

La serie, que expandirá el universo de John Wick, explorará nuevas historias y personajes mientras mantiene la intensa acción y el estilo característico que los fans adoran. Se espera que la serie mantenga el mismo nivel de calidad y emoción que las películas, ofreciendo una nueva perspectiva sobre el mundo de los asesinos y las organizaciones secretas que dominan este universo.

Esta nueva entrega promete satisfacer tanto a los seguidores de larga data como a los nuevos espectadores

La serie John Wick: Under the High Table no es la única producción de la franquicia que se está llevando a cabo.

Actualmente se está grabando la quinta película de ‘John Wick’, pero además, está pendiente de estreno el spin-off llamado ‘Ballerina’, que saldrá a luz en 2025, y tiene como protagonista principal a Ana de Armas.