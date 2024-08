Nueva versión de la Ley Jaguar sigue despertando inquietudes y dudas entre los diputados

Redacción – Tras el fallo de la sala constitucional que encontró vicios de inconstitucionalidad en la propuesta del Poder Ejecutivo para reducir funciones de la Contraloría General de la República, conocido como ley Jaguar, y la presentación de una nueva iniciativa de ley. El plenario legislativo realizó un debate para dejar en claro sus posiciones, el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, en conferencia de prensa, señaló que el nuevo proyecto de ley debería ser consultado a la sala constitucional y calificó de ilógico y temerario presentar una nueva iniciativa sin conocer el fallo integral del órgano constitucional.

«Si ya la Sala dijo que todos los proyectos anteriores eran inconstitucionales y les hicieron un ajuste en la noche, para presentarlos de manera que dicen que ya quitaron las inconstitucionalidades, pues ahora lo lógico es estudiarlos e inclusive si existen los votos, volver a consultarlo a la Sala para que nos diga si esta nueva versión ya no es inconstitucional o si sigue teniendo los vicios de constitucionalidad» indicó Arias.

Por su parte, el jefe de fracción liberacionista, Óscar Izquierdo, aclaró que su bancada trabajará por solucionar los problemas que demandan los ciudadanos y no seguir con estos temas.

«No, señores, no nos vamos a prestar a juegos. Aquí no nos vamos a enfrascar a tiempo completo en una discusión sin sentido por proyectos de ley que están mal redactados, que no tienen sentido, porque así lo ha dicho la sala Constitucional, a quien respetamos en todos sus extremos» señaló.

María Marta Carballo Arce también cuestionó el fin que busca el Poder Ejecutivo con este proyecto de ley «la nueva propuesta Jaguar, la 2.0, creo que se hizo además, solamente para salir del paso fácil eliminemos cuatro artículos que hace unos días atrás nos decían que eran súper importantes, que eran medulares y ahora hoy pareciera que ya no son tan importantes. Eso lo que demuestra es que esta nueva propuesta se hizo sin afinar la punta del lápiz, sin afinar la redacción y que el objetivo es otro, lo que quieren es hablar de referéndum para polarizar».