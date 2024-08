¡Orgullo nacional! Fabricio Madrigal se convierte en el primer costarricense en ganar la competencia de Storytelling  

Redacción – Fabricio Madrigal, ha ganado la competencia de Storytelling Youth Assembly 2024. Este es un logro totalmente histórico, ya que Fabricio se convierte así en el primer costarricense en ganar esta competencia.



En una entrevista exclusiva con AM Prensa, Fabricio explicó lo que significa haber ganado este premio.

«Para mí significa un gran honor de haber ganado este premio que se da en el contexto de la Asamblea Mundial de Juventud, en la ciudad de Nueva York, organizado por la Organización AFS Intercultural Programs, con socios estratégicos como agencias de Naciones Unidas, universidades y demás instituciones prestigiosas” comentó.

Así mismo, Madrigal destacó lo que más lo emocionó de contar su historia ante 700 delegados.

«Creo que lo que más me emociona de haber podido contar mi historia ante más de 700 delegados de diversas naciones del mundo es que todo inició con un gobierno estudiantil, una acción que tal vez muchos no la consideran enorme, pero que bien, demuestra que no importa el escenario en el cual estemos, si hacemos un trabajo de calidad, podemos amplificarlo de la mejor manera. Yo empecé, como les digo, en un gobierno estudiantil y a partir de eso fui creciendo, fui a la Asamblea Legislativa, estuve en el sector privado hasta llegar a las Naciones Unidas, siempre trabajando por el desarrollo sostenible y esa interseccionalidad entre el sector privado y el sector público para crear política pública de desarrollo» aseguró.

En cuanto a convertirse en el primer costarricense en ganar este premio, Fabricio agregó «Y el ser el primer costarricense en ganar este premio, dado que bueno han participado costarricenses anteriormente, es un honor mayor, ya que le permite a uno dar a conocer los valores de nuestro país, como lo son la solidaridad, el bienestar de las grandes mayorías, Costa Rica se ha caracterizado históricamente por ser un país que busca el bienestar colectivo tanto en la dimensión social, económica y ambiental, y también es una señal de que debemos defender estos 3 pilares. La integralidad que ha tenido Costa Rica en su matriz de desarrollo es lo que ha llevado a muchas personas a desarrollarnos en espacios como estos, fuera del país, en audiencias internacionales, y es lo que debemos seguir trabajando y estar alertas que no se deteriore”.