Redacción – La diputada oficialista Pilar Cisneros, no se guardó nada y atacó a los diputados que se burlan del nombre de la Ley Jaguar, que busca el referéndum y que fue presentada por el gobierno de la República de Costa Rica.

«Para que los costarricenses que están mirando esto lo oigan, vieras cómo me duele las risas burlonas de los compañeros» indicó Cisneros.

En medio de una de las comisiones que se llevan a cabo en la Asamblea Legislativa, el diputado Luis Diego Vargas hizo el siguiente comentario «Yo no quiero que quede la sensación de que estamos atrasando y no queremos el Jaguar dos, queremos los proyectos como se llamen, se llamen el gatito, el Jaguar, el tolomuco, alguien dijo por ahí un nombre así, entonces nosotros queremos que esto avance» indicó el diputado.

Luego del comentario de Vargas, en el video se logra escuchar la risa de varios diputados, lo que molesto a la diputada oficialista Pilar Cisneros.

“Otra cosa que quiero dejar, para que los costarricenses que están mirando esto lo oigan, vieras como me duelen las risas burlonas de los compañeros aquí, cuando se dice Jaguar, gatito, tolomuco y todos se mueren de risa, a mí no me da risa, a mí no me da risa y no puedo aceptar esa actitud porque aquí, señores, en Jaguar dos lo que estamos buscando es absolutamente un cambio en la manera de hacer obra pública en este país, para que proyectos como Ciudad Gobierno nos estén 20 años encima de un escritorio y no se ponga un solo ladrillo. Así que yo no me río de esa posibilidad, como se ríen los compañeros, gracias” agregó.

En sus redes sociales, Pilar Cisneros compartió el video y señaló «Así se burlan los diputados de usted y del referéndum».