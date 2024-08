Redacción – La diputada oficialista Pilar Cisneros, se refirió acerca de los nuevos escáneres portátiles que llegaron a Costa Rica para luchar y enfrentar el narcotráfico.

«Quien no quiere caldo, dos tazas, y eso es justamente lo que pasó con el capricho de la contralora, Marta Acosta, cuando frenó el proyecto de instalación de escáneres a cargo de la empresa estatal Racsa, para poder frenar al crimen organizado que tanta violencia y muerte nos genera” indicó.

Pilar Cisneros destacó la donación del Gobierno de los Estados Unidos «Como el presidente, Rodrigo Chaves, no se rinde, ni acepta un simple no por respuesta, este año vamos a tener instalados todos los escáneres en puertos y aeropuertos, gracias a una generosa donación del Gobierno de los Estados Unidos, óigalo bien, por más de 20 millones de pesos, es lo que costaron los escáneres» aseguró.

Así mismo la diputada oficialista agregó «El presidente Chaves tiene toda la razón, porque ahora, además, podremos hacerle la vida imposible a los narcotraficantes con escáneres móviles, una maravilla de la tecnología moderna que permite observar el interior de carros, camiones, lanchas, aeronaves, equipaje, sin causar ningún daño, así se puede detectar dinero, armas, drogas, en cuestión de minutos, sin necesidad de romper o de hacerle ningún daño al interior» comentó.

Por su parte expresó «De inmediato los escáneres móviles irán a la frontera sur, a Peñas Blancas, a Tablillas, y también serán empleados para el escaneo de aeronaves en todos los aeropuertos del país. El ministro de Seguridad, Mario Zamora, y los expertos están realizando un plan de operativos ya, un plan de operativos sorpresa a lo largo y ancho del país, con la esperanza de poner en jaque a las bandas de narcotraficantes, que cada día encontrarán más difícil traer y realizar su sucio y peligroso negocio en Costa Rica».

Pilar Cisneros fue clara y enfatizó en que el gobierno de la República, no quiere que en Costa Rica haya ningún tipo de crimen organizado, sicarios, narcos ni contrabandistas.

«Los resultados, obviamente, costarricenses, no se verán de la noche a la mañana, pero es una clara señal de que aquí, en nuestro territorio, no queremos narcos, no queremos sicarios, no queremos contrabandistas, ni ningún tipo de crimen organizado. Una clara señal de que Costa Rica les ha declarado una guerra sin cuartel» finalizó.