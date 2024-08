Redacción – La diputada oficialista, Pilar Cisneros Gallo, no se guardó nada luego de una publicación que realizó el presiodente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, en su cuenta de X en donde afirmó que si el gobierno de Costa Rica negociara con la Asamblea Legislativa ya muchos proyectos hubieran avanzado.

«Ayer el presidente del Congreso nos regaló esta joya «Si el Gobierno negociara con la Asamblea Legislativa, en lugar de atacar, ya habría avances en proyectos importantes, estoy seguro de que ya se había aprobado hace tiempo un buen proyecto para Ciudad Gobierno y para la Marina de Limón y otros de su interés»«.

A lo que Cisneros indicó «Míreme a los ojos, señor Arias Sánchez, quiero decirle algo, la patria no se negocia, el bienestar del pueblo no se negocia, la Marina de Limón y Ciudad Gobierno no son del interés de Rodrigo Chávez, son del interés de este país señor Arias Sánchez, usted tiene 50 años de experiencia en política, sí, yo tengo solo dos, pero tengo clarísimo que nuestra misión como diputados aquí es luchar por una patria mejor y luchar por el bienestar del pueblo».

Así mismo Pilar Cisneros agregó «Le recuerdo señor Arias Sánchez, su deber, yo lo tengo muy claro, repito lo que dije, la patria y el bienestar de los costarricenses no se negocia».

Por su parte, la diputada oficialista también le dirigió algunas palabras al diputado liberacionista Oscar Izquierdo «Dice el diputado izquierdo que por qué no nos ocupamos de generar empleos y llevar alimentos a la mesa, señor Izquierdo, si dejamos de votar 30000000 de dólares todos los años en pagar alquileres, que nadie supervisa, lo vamos a lograr».