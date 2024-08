Sanciones por ignorar el semáforo en rojo: Multa y puntos en la licencia

Redacción – Las autoridades de tránsito han recordado que la Ley de Tránsito no permite a los conductores avanzar con el semáforo en rojo, incluso si los peatones han cruzado y no hay tráfico peatonal visible. La normativa es clara en este aspecto y no contempla excepciones para el avance en rojo bajo ninguna circunstancia relacionada con el paso de peatones.

Actualmente, los conductores que desobedecen esta regla se enfrentan a una multa de ¢246.000 y la acumulación de 4 puntos en su licencia de conducir. Este recordatorio se hace especialmente pertinente dado que, en lo que va del año, 998 conductores han sido sancionados por incumplir esta norma y avanzar con el semáforo en rojo.

Es fundamental para los conductores tener en cuenta estas regulaciones para evitar sanciones y garantizar la seguridad vial. Las autoridades enfatizan que el cumplimiento estricto de las señales de tránsito es crucial para el orden y la seguridad en las vías.