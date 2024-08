Redacción- Keylor Navas reveló un historia que marcó su vida desde muy joven y que muy pocas personas conocen.

Este miércoles por la noche se emitió una entrevista que concedió a Édgar Silva en el programa «El buscador en red», de Teletica, donde contó la anécdota.

Según contó el guardameta, todo ocurrió cuando tenía unos 14 años y vivía en Pérez Zeledón. Ahí, una mujer en la calle se le acercó y le dijo algo que le quedaría grabado en su memoria.

Ella le reveló que Dios tenía guardado para él un campo en lo que él hacía y que había dejado un costarricense en el extranjero.

Para Navas, en ese momento fue algo extraño e inusual, tanto que le contó a su primo que «una señora loca» le había dicho eso.

Sin embargo, esas palabras, años después tomaron sentido cuando se convirtió en un portero profesional y fichó por el Albacete, club en el que militó Gabelo Conejo años atrás.

«Recuerdo que tenía unos 14 o 15 años cuando una señora me detuvo en la calle y me dijo que tenía un mensaje de Dios para mí. No lo entendí en ese momento, pero más tarde comprendí que Dios tenía un lugar reservado para mí fuera del país», contó el arquero.

De acuerdo con Navas, para él no hay dudas que eso fue una señal de Dios y que su camino ya estaba decidido, pues ninguna de las otras opciones que quería tomar se pudo concretar por una u otra razón.