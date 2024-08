Capacitaciones dirigidas estarán dirigidas por profesionales especializados en la prueba

Desde el 15 de agosto, la Universidad Hispanoamericana ha abierto el período de matrícula para que los estudiantes de quinto año de colegios académicos se inscriban en los cursos virtuales gratuitos de preparación para las pruebas nacionales estandarizadas del Ministerio de Educación Pública (MEP).

La capacitación beneficiará a más de 3,000 estudiantes de todo el país, quienes podrán matricularse en cursos gratuitos para las materias de Ciencias (Física, Química y Biología), Matemáticas, Cívica, Español, Inglés y Estudios Sociales. La fecha límite para la inscripción es el 31 de agosto a través del enlace www.uh.ac.cr/salto/cursos. Las clases comenzarán el 2 de septiembre y finalizarán el 26 de octubre. Para consultas, pueden comunicarse al WhatsApp 7285-0399.

Los estudiantes tendrán 8 lecciones por materia (Matemáticas, Cívica, Español, Inglés y Estudios Sociales) en los siguientes horarios: de lunes a viernes, de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. o de 7:00 p.m. a 9:00 p.m., y los sábados en tres franjas horarias: de 9:00 a.m. a 11:00 a.m., de 11:00 a.m. a 1:00 p.m., y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.

En cuanto a la asignatura de Ciencias, que incluye Biología, Química y Física, las clases tendrán una duración de tres horas. Los horarios disponibles para estas clases son los lunes y jueves de 4:00 p.m. a 7:00 p.m. o de 6:00 p.m. a 9:00 p.m., y los sábados de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. o de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

Los estudiantes matriculados deberán adquirir un folleto por asignatura, que incluye los contenidos y ejercicios más relevantes para la prueba, así como material para un repaso previo al examen. En el caso de Cívica y Español, se utilizará el mismo documento. El folleto en formato digital tiene un costo de ¢2,500, mientras que en formato físico cuesta ¢4,250. Las solicitudes de este material deben realizarse a través del enlace https://form.jotform.com/242055759094665.

«‘Conscientes del rezago en la educación, en la Universidad Hispanoamericana ofrecemos a los jóvenes y sus familias nuestro programa «Salto a la U», que proporciona una capacitación gratuita de alta calidad y apoyo en su proceso de aprendizaje. Este programa les permite aclarar dudas sobre el temario de las pruebas, reforzar áreas de debilidad y abordar deficiencias que podrían afectar su futuro ingreso a la universidad o el desarrollo de su carrera. Las lecciones serán impartidas por profesores altamente capacitados, actualizados en los contenidos de las pruebas. Contamos con una sólida experiencia en este programa de tutorías, que comenzó durante las pruebas de bachillerato anteriores y fue un gran apoyo para la preparación profesional de los jóvenes,’ explicó el MBA Marco Urbina, director general de la UH.

Las autoridades de la Universidad Hispanoamericana invitan a los jóvenes a inscribirse en esta capacitación, que será una herramienta decisiva para obtener excelentes resultados y avanzar hacia la universidad.