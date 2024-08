Saprissa se encuentra ubicado en la quinta posición con 13 unidades

Redacción – El técnico del Saprissa, Vladimir Quesada, quiere dar una gran alegría a su afición ganando en casa de su enemigo deportivo.

Este viernes el estratega dijo ante los micrófonos de la prensa deportiva que este tipo de partidos ante el archirrival son diferentes en todos los aspectos.

“El partido es importantísimo, aunque muchos lo quieran desmeritar más en los tiempos recientes, el clásico seguirá siendo clásico. Queremos hacer una buena presentación e intentar ganar”, confesó.

Quesada dijo que su equipo llega motivado a pesar del desgaste que han tenido en las últimas semanas.

“Estamos jugando cada tres días, lo que más hacemos es recuperar y que la forma deportiva de los jugadores sea la mejor. Debido a lesiones y suspensiones, obviamente no hemos podido alcanzar nuestro mejor nivel. No hemos podido repetir un once completo de un partido a otro, pero eso es parte de toda esta situación”, añadió.

Sobre su rival, el entrenador destacó el buen momento que viven: “Ha mejorado, no por nada tienen el mejor entrenador de este país, los títulos lo respaldan. ‘Guima’ ha sabido recomponer el equipo, traer jugadores de experiencia y de nivel internacional, y han mejorado”, respondió tajantemente.

Saprissa se encuentra ubicado en la quinta posición con 13 unidades y en caso de un triunfo podrían escalar a la segunda posición.