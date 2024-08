Redacción – El director técnico del Deportivo Saprissa, Vladimir Quesada durante la conferencia de prensa de este viernes destacó que no ve periódicos ni escucha la radio y que no necesita poner atención para saber acerca de las críticas contra él.

«No veo periódicos, no escucho la radio, no los veo y aún así sé que la gente habla. No necesito poner atención para saber las críticas en mi contra» indicó.

El estratega morado recalcó que pese a que no necesita escuchar lo que dice la prensa o las redes para darse cuenta de que la afición no está contenta.

«Lo que estamos viviendo no es nada diferente de lo que hemos vivido en torneos pasados. Yo eso lo sé, nací en este equipo deportivamente hablando, desde el 78 estoy acá y no necesito estar escuchando lo que dicen en la prensa o redes para saber lo que está pasando y que la afición no está contenta, si yo no estoy contento, obviamente lo entiendo, también sé como revertir la situación, y esto se revierte con trabajo» comentó.