Redacción – A pesar de los desafíos que supone vivir a cientos de kilómetros sobre la Tierra, los astronautas Sunita Williams y Butch Wilmore, actualmente en la Estación Espacial Internacional (ISS), se preparan para ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos. Ambos, veteranos en la exploración espacial, emitirán su voto desde el espacio, a más de 400 kilómetros de distancia del planeta.

“Se genera una especie de boleta electrónica especialmente diseñada para los astronautas. Es un proceso bastante particular porque dentro de la estación espacial tienen su casilla secreta para ir a votar”, explica Manuel Mazzanti, experto espacial y editor de ExploracionEspacial.News, en declaraciones a la Voz de América.

Según el experto, el proceso funciona como si estuviera en la Tierra, aunque de forma telemática. “Rellenan ese formulario que luego es recibido en una estación terrena que va a Houston y de ahí se lo mandan al departamento correspondiente que tiene que abrir un correo electrónico, escribir una contraseña y solamente él lo puede leer y sumar ese voto al del resto de la población”, agrega aclarando que, al igual que el resto de ciudadanos, los astronautas también deben de hacer la solicitud para votar por correo.

Williams y Wilmore, quienes están a bordo de la ISS desde junio, realizaron una conferencia de prensa para compartir detalles sobre la misión que, originalmente, debía durar ocho días, pero a causa de fugas de helio en la cápsula Starliner de Boeing se ha pospuesto su regreso hasta, por lo menos, febrero de 2025.

Durante su comparecencia, ambos confirmaron su deseo de participar en los comicios.

Wilmore confirmó que ya ha solicitado su papeleta de voto. “Hoy envié mi solicitud para una papeleta, y debería llegar en un par de semanas”, comentó el astronauta. Añadió que considera vital ejercer este derecho cívico, y agradeció la facilidad con que la NASA gestiona este proceso desde el espacio: “Es un papel muy importante que todos desempeñamos como ciudadanos, y la NASA lo hace muy fácil para nosotros”.

Por su parte, Williams expresó su entusiasmo por poder participar en las elecciones desde la ISS, calificando la oportunidad como un “deber muy importante”. A través de un sistema de votación electrónica, la NASA permite a los astronautas enviar sus papeletas desde el espacio, garantizando que su voto llegue a tiempo a la Tierra.

El retraso en el regreso de ambos astronautas se debe a la necesidad de esperar a la misión de la nave SpaceX Crew Dragon, que está programada para febrero de 2025. Inicialmente, el Boeing Starliner debía completar su misión en ocho días, pero tras su regreso anticipado, la misión de SpaceX será la encargada de traer de vuelta a Williams y Wilmore.

Cuando se les preguntó sobre su opinión respecto a los problemas técnicos del Starliner, Wilmore fue claro al afirmar que no se sienten desilusionados. “Absolutamente no. Estamos hoy aquí en la estación espacial, y esta operación no es fácil. La NASA y su equipo hacen un trabajo increíble para que todo parezca sencillo”, comentó.

Una ley lo permite desde 1997

Williams y Wilmore forman parte de un grupo selecto de astronautas que han votado desde el espacio, un derecho habilitado desde 1997 cuando el estado de Texas aprobó una ley que permite a los empleados de la NASA participar en elecciones sin importar su ubicación en el espacio.

El astronauta David Wolf fue el primero en hacerlo en 1997 desde la estación espacial rusa Mir. En 2020, la astronauta Kate Rubins también ejerció su voto desde la Estación Espacial Internacional.