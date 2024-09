Redacción – El pasado miércoles 4 de setiembre, el jugador de la Liga Deportiva Alajuelense, Kevin Cabezas sufrió una impactante lesión durante el encuentro contra Escorpiones por el Torneo de Copa.

El periodista Christian Sandoval no se guardó nada y explotó contra el arbitraje luego de que se presentara la lesión de Kevin.

Por medio de su cuenta de X, el reconocido periodista destacó que es increíble que no se haya dado la expulsión.

«No, esto no para que lo revise el VAR, esto es una entrada desmedida y agresiva sobre un rival. Esto no es del VAR, esto es producto de la ineficiente labor de los árbitros. Increíble que no haya sido expulsión. La imagen y los gritos de Kevin Cabezas son muy impactantes» indicó Sandoval.