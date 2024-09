Redacción – El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) ha recordado los costos de las multas de Tránsito, según el tipo de infracción cometida.

Aunque los montos pueden parecer elevados, es importante recordar que las multas no son un impuesto, sino una penalización que solo pagan aquellos conductores que infringen las normas de tránsito. La mejor manera de evitar estos costos es, por supuesto, respetar las leyes viales.

Clasificación de multas y ejemplos comunes:

Categoría A: (Art. 143) – ₡363.748,28

Infracciones graves que ponen en peligro la vida y la seguridad de los demás:

– Hacer giros ilegales en «U».

– Conducir bajo ciertos niveles de alcohol en la sangre.

– Adelantar en puentes o zonas peligrosas.

Categoría B: (Art. 144) – ₡245.809,42

Faltas serias que afectan la seguridad vial, especialmente en relación con pasajeros vulnerables:

– Llevar a menores sin los dispositivos de seguridad correspondientes en el vehículo.

– No respetar las señales de Alto o semáforos.

Categoría C: (Art. 145) – ₡122.904,71

Infracciones relacionadas con el uso de elementos de seguridad:

– No usar el cinturón de seguridad o permitir que un acompañante no lo use.

– No usar casco en motocicletas o permitir que el acompañante tampoco lo use.

– Usar el celular mientras se conduce.

Categoría D: (Art. 146) – ₡60.831,62

Faltas de menor gravedad que aún representan un riesgo para la fluidez y seguridad vial:

– Estacionarse en lugares no permitidos.

– No usar las direccionales al realizar maniobras.

– Motociclistas que no usan indumentaria reflectante.

Categoría E: (Art. 147) – ₡26.070,69

Infracciones leves, pero frecuentes en las calles:

– Irrespetar la restricción vehicular.

– Disminuir la velocidad para ver un accidente (efecto “mirón”).

– No llevar implementos de seguridad, como triángulos reflectantes.

– Evadir el pago de peajes.

Aunque las multas pueden parecer altas, seguir las reglas de tránsito es la mejor manera de evitarlas y garantizar la seguridad tanto de los conductores como de los peatones. El respeto a las normas viales no solo evita sanciones económicas, sino que también salva vidas.