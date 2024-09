Redacción – El juego entre la Liga Deportiva Alajuelense y el Comunicaciones F.C en los cuartos de final de la Copa Centroamericana de CONCACAF, dejó un lamentable hecho.

Un fiel aficionado manudo, identificado como Christian Castro, fue agredido brutalmente por aficionados del equipo guatemalteco horas antes de que iniciara el partido.

Castro le relató a ESPN como sucedió este lamentable incidente «Nos bajamos del vehículo y nos dijeron que era en esta puerta donde teníamos que entrar. De pronto se vinieron todos con tubos, me dieron como cuatro tubazos en la cabeza».

Así mismo, el aficionado agregó «me agarraron entre no sé cuantos, me quitaron la ropa, me golpearon la cara y la rodilla, restregaron por el suelo».

En su cuenta de Instagram el aficionado manudo expresó «Así nos recibieron en el estadio de Guatemala. Me pegaron varias veces con un tubo en la cabeza, me patearon, me pegaron en la cara unas 30 personas. A mi esposa le pagaron en la cara, no puedo creer que esto suceda en estos tiempos«.

Es importante destacar que el pasado jueves, una cuenta denominada «Inferno Blanco», en la red social X emitió un comunicado en donde señalaban que no iban a permitir el acceso a personas que no vistan los colores del club Comunicaciones, sin embargo, en el post colgaron mensajes como «muerte a manudos» o «Muertos van a quedar».