Diputada da fuerte acusación al afirmar que en Costa Rica hay esclavitud

Redacción – La diputada del Frente Amplio, Priscilla Vindas, dio unas fuertes declaraciones al asegurar que en nuestro país hay esclavitud moderna. Las palabras de la legisladora se dan luego de que sostuviera una reunión con varios trabajadores de bananeras.

“Esta diputada y varios despachos se reunieron con más de 40 personas trabajadoras de bananeras que exigen que se respete y se garanticen todos sus derechos laborales y los derechos humanos. Son personas valientes que vinieron aquí a exponerse, a poner en riesgo su trabajo, su sustento y hasta sus vidas y su integridad y la de sus familias por alzar la voz y decir que ya no aguantan más”, dijo.

Vindas señaló que “a raíz de esas denuncias despidieron a un montón de gente en bananeras. Así que no me vengan a decir que la esclavitud no existe en este país. Porque las represalias están, y esas personas el día de hoy ya no las están contratando en ninguna otra bananera en sus zonas de habitación”.

Dentro de los señalamientos por parte de trabajadores se encuentran morosidad ante la CCSS, pero a algunos les deducían las cuotas, poniendo en riesgo sus pensiones, las fincas no reciben mantenimiento, los pagos que reciben no les permiten comer bien, ni cubrir las necesidades básicas, no reubican a las personas que tienen alguna incapacidad y las mujeres trabajadoras reciben acoso por parte de los capataces.

Ante esto, la naranjeña elevó un llamado al Presidente, Rodrigo Chaves para que vele por el bienestar de estas personas.

“Le quiero llamar la atención al presidente, usted dijo el 31 de agosto, señor presidente, en Limón, que Costa Rica no va a permitir la esclavitud y los abusos laborales. Cumpla su palabra”, expresó de manera enérgica en el plenario.