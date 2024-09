Saprissa venció a Herediano 1-0

Redacción – El atacante, Gino Vivi, una de las figuras del Saprissa la noche del sábado en el triunfo ante Herediano, destacó estar viviendo un sueño en el club morado.

El extremo comparó el ambiente que se disfruta en el Ricardo Saprissa, respecto a la MLS.

“El único ambiente que tuve la experiencia de vivir en Los Ángeles fue el Clásico LAFC contra el Galaxy es algo que un poquito se vive un ambiente de fútbol centroamericano, latinoamericano y nada como el ambiente de “La Cueva”, no existe en la MLS está clarísimo”, describió.

Sobre su nivel mostrado ante los rojiamarillos, Vivi describió como inolvidable.

“Me llena muchisimo y me dan muchísimas ganas de seguir trabajando de la manera que he venido, sumando más confianza, pero es algo que me va a quedar para siempre porque como niño que viene a “La Cueva” que uno ve a los jugadores que han pasado por acá y tienen ese tipo de feeling con la afición es algo super especial”, destacó.

Gino y sus compañeros ahora se preparan para encarar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana ante Antigua de Guatemala, serie que está empatada sin golespa Centroamericana ante Antigua de Guatemala, serie que está empatada sin goles.