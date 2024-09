Redacción- Esta mañana, investigadores de la Subdelegación Regional de Sarapiquí del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llevaron a cabo una serie de allanamientos en busca de dos sospechosos de los delitos de Robo Agravado y Amenazas.

Sin embargo, una vez concluidas las diligencias, no se logró dar con los hombres, dos jóvenes de 20 y 21 años.

Por ese motivo, los agentes judiciales solicitan la colaboración de la ciudadanía para dar con ambos, por lo que se reveló una fotografía de ellos.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que, si tienen información sobre el paradero de los sospechosos, se comuniquen al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

Los hechos se relacionan con un asalto ocurrido el 6 de setiembre, cuando el sospechoso de 21 años presuntamente amenazó a un menor de edad con un arma de fuego. Posteriormente, el 16 de septiembre, ambos habrían robado una bicicleta al mismo menor en Horquetas de Sarapiquí, Heredia.

A raíz de una investigación exhaustiva, los agentes lograron identificar y ubicar a los sospechosos, por lo que esta mañana, a las 6:00 a.m., se realizaron allanamientos en tres viviendas en los poblados de Huetares, urbanización Los Lirios y Finca Once, pero lamentablemente no se les ubicó.

Durante los registros, los investigadores decomisaron la bicicleta robada días antes.