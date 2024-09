Redacción- Esta tarde de martes ocurrió un violento accidente de tránsito en Escazú que dejó como saldo una persona fallecida.

Se trata de un joven motociclista, quien aún no ha sido identificado por las autoridades judiciales.

El accidente, ocurrió durante una persecución que realizaba la Policía Municipal de Escazú en la localidad de San Rafael.

La víctima no tenía nada que ver en el seguimiento policial, según informaron las autoridades.

De acuerdo con el informe, los oficiales de policía seguían a un vehículo que se había dado a la fuga de una colisión cuando ocurrió el accidente.

Según detalló la policía municipal, los oficiales no tuvieron que ver en la muerte del joven, sino que un irrespeto por parte de él habría desencadenado en la muerte.

«Una persona particular en moto viaja a velocidad. Intenta meterse entre dos motorizados nuestros que venían en condición roja (Emergencia que amerita uso de luces y sirenas) en búsqueda de un vehículo que denuncian como colisión y fuga.

Los tres motorizados -los dos nuestros y el particular- adelantan un camión de carga.

Los dos nuestros recuperan el carril y continúan su camino logrando detener al buscado.

El tercero no logró recuperar su carril y se estrella después con un poste», informaron las autoridades municipales.

De acuerdo con la policía municipal, se tienen videos que prueban que el hecho ocurrió como se relata y que los mismos serán remitidos al Organismo de Investigación Judicial para sumarlos al caso.