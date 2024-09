Pilar Cisneros: «En otros gobiernos habían ministros inútiles, inoperantes, que no cumplían los objetivos, pero se quedaban los cuatro años porque es el compromiso que había de dejarlo»

Redacción – La diputada oficialista Pilar Cisneros, en el programa Por Tres Razones de Columbia, destacó que bajo la administración del presidente Rodrigo Chaves, han tenido una manera distinta de hacer gobierno.

«Es una manera diferente de hacer gobierno. El presidente hace poco en una entrevista se lo preguntaron, ‘Don Rodrigo, ¿A usted no le preocupa que ya hayan salido 70 personas de su gabinete?’, y dijo, tranquilamente, ‘no, para nada no me preocupa y si siguen saliendo tampoco me preocupa, porque yo me quiero quedar con la mejor gente?» indicó Pilar.

Cisneros expresó que desde que el mandatario de la República contrata hace una serie de preguntas fundamentales para los puestos «Cuando el presidente de la República contrata, porque eso es lo que hace, contrata a un ministro o a un jerarca, le dice: ‘¿Usted se siente capacitado para este puesto? Sí. ¿Usted va a cumplir estas metas, que es lo que el Gobierno quiere? Sí. ¿Usted me va a informar transparentemente lo que está haciendo? Sí. ¿No sirve? Chao.»

Así mismo, la diputada oficialista recalcó que «En otros gobiernos, ¿Qué pasaba? Habían ministros inútiles, inoperantes, que no cumplían los objetivos, pero se quedaban los cuatro años porque es el compromiso que había de dejarlo. No, este gobierno funciona totalmente diferente».