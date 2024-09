Lawrence vence contrato con LDA en diciembre

Redacción – Ian Lawrence ha sido muy cuestionado por los aficionados de Alajuelense, quienes lo tildan de que su rendimiento ha quedado a deber durante los últimos meses.

Sin embargo, ante estos cuestionamientos su representante Adolfo Hernández, de la empresa C&H Sports, salió en defensa del jugador.

En una entrevista dada a Teletica.com, Hernández afirma que pese a los refuerzos por la banda izquierda, como lo fue la llegada de Ronald Matarrita y el ascenso al Primer Equipo dej juvenil Walter Ramírez, Lawrence se ha mantenido como titular.

«Eso no ha impedido que Ian Lawrence siga demostrando que es el mejor lateral izquierdo de la Liga, puede ser que a la gente no le guste, pero Ian ha sido el mejor lateral izquierdo, en datos, en estadísticas, en todas las métricas que nosotros manejamos, en recuperaciones, buenos pases, pases efectivos, nivel ofensivo y defensivo, el recorrido que hacen durante los partidos, en entrenamientos, Ian sigue siendo el mejor y sigue siendo titular. Llegó Matarrita y no pudo ganarle la titularidad, ahorita llega Oviedo y va a ser una competencia sana, yo creo que Ian debe seguir trabajando fuerte», expuso.

El representante incluso reveló a Teletica.com que el jugador estuvo muy cerca de marcharse al extranjero el semestre anterior, pero afirmó que desde el club le solicitaron que se quedara.

«En el pasado mercado presentamos cerca de tres o cuatro ofertas por él; sin embargo, había una necesidad en el equipo de que Ian se quedara para ayudar al equipo y él decidió quedarse en el club», confesó.

