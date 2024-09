Rodrigo Chaves a Sherman Guity: «Regresa a Costa Rica como un héroe»

Redacción – El presidente de la República de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, fue a recibir al avión al paratleta costarricense Sherman Guity Guity, quien regresó a territorio costarricense el pasado lunes en horas de la noches, tras su extraordinaria participación en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Sherman logró conseguir dos medallas de oro, en los 100 y 200 metros planos en la categoría T64.

Rodrigo Chaves destacó que Sherman regresa al país como todo un héroe «A sus 27 años tiene cuatro medallas olímpicas, tres de oro y una de plata. Regresa a Costa Rica como un héroe».

Así mismo, el mandatario recalcó «No me gusta mucho la prensa, ni el escándalo; quise venirlo a recibir de manera privada al avión para darle el respeto que merece y la admiración que merece. Para mí es un gran honor».

Para finalizar el presidente de la República indicó «Este señor no afloja, no aflojó y no aflojará, yo me quito el sombrero».