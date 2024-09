Rodrigo Chaves: «Costa Rica ya no come cuento y se dio cuenta que existen otras formas de gobernar»

Redacción – El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, durante las celebraciones que se llevaron a cabo el pasado domingo 15 de setiembre, durante la celebración del 203 de la Independencia de Costa Rica.

El mandatario indicó que Costa Rica ya se dio cuenta que existen otras maneras de gobernar.

«Costa Rica ya no come cuento y se dio cuenta que existen otras formas de gobernar, formas de gobernar donde no se despilfarre el dinero, donde se priorizan los recursos para donde legítimamente urgen».

Así mismo, el presidente agregó «Compatriotas, ustedes no se han dado cuenta de que el dinero nos está alcanzando más. No se han dado cuenta que ya no nos endeudamos tanto, no se han dado cuenta que estamos pagando la deuda pública y que dejamos de hipotecar el futuro de nuestros niños y niñas. La plata alcanza y debe alcanzar. Ahora estamos demostrando que un gobierno puede trabajar con eficiencia y responsabilidad hacia el futuro”.