Tras quedar eliminado en penales, Vladimir Quesada desmerita el Torneo de Copa: «No es importante»

Redacción – Luego de ser eliminado del Torneo de Copa por la AD Santos en tanda de penales, el técnico Vladimir Quesada se mostró tranquilo.

En declaraciones dadas a Tigo Sports, el estratega morado comentó que el Torneo de Copa es una competición poco atractiva para él.

“No voy a desdecirme, es un certamen que no me gusta, no es un torneo importante”, expresó.

Quesada alegó que el no tener química con el Torneo de Copa se debe a que la población no está acostumbrada, “Lo podemos ver en los estadios (poca presencia de aficionados)”, señaló.

Otra de las circunstancias por las que comentó que no le gusta el Torneo de Copa, es por el alto trajín en el calendario.

“Para nosotros que competimos en otros torneos (Copa Centroamericana y Torneo Nacional) es demasiada la saturación”, finalizó”.

Saprissa en lo que va de semestre perdió la Supercopa, Recopa y calló derrotado nuevamente por el Real Estelí, mientras que en el certamen nacional muestra un rendimiento intermitente.