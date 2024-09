Redacción – El Deportivo Saprissa tuvo un amargo empate sin goles la noche de este martes en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana ante el Antigua de Guatemala.

Durante los 90 minutos, los morados tuvieron algunas ocasiones claras para anotar y encontrar alguna diferencia en el marcador, el cual le permitiría arribar a la vuelta con una ventaja en el global.

Sin duda alguna las ocasiones más claras para abrir el marcador se dieron desde los 11 pasos, sin embargo, Ariel Rodríguez falló el penal, luego de que el arquero se lo detuviera, esto al minuto 24. Mientras tanto, en la segunda parte, Óscar Duarte estrelló contra el poste otro penal.

Además de eso, los morados jugaron con un hombre de más por más de 40 minutos, ya que el rival Dennis Ramírez fue expulsado con roja directa al minuto 51.

A pesar del resultado, para Vladimir Quesada, sacar un punto de visita en una serie de eliminación directa es positivo.

“Yo no digo malo, hicimos todos los méritos para ganar, no puedo hablar de lo que dejamos de hacer, presentamos un buen partido ante un buen rival. Lamentablemente las ocasiones de gol, entre ellas los penales, es fútbol, lamentablemente fallamos y si, queríamos irnos de aquí con la victoria, el empate es bueno”, expresó en conferencia de prensa.

Al ser preguntado sobre el rendimiento de su equipo, Quesada hizo una comparación con el Manchester City “Yo respeto opiniones, cada uno tendrá la suya. Si hoy (ayer) pudieron ver fútbol a nivel internacional puede ver que no es nada diferente a lo que se da en el mundo. Equipos como el Manchester City no dejaron de usar la línea de cinco para enfrentar a rivales enconchados. Creo que merecimos más, pero no es una cuestión de merecimientos. El punto es bueno, pero no estamos contentos con el resultado”, amplió.

Saprissa volverá a la acción este sábado cuando reciba en su estadio al Herediano, para luego enfrentar también en su casa al Antigua, esto en la vuelta de los cuartos de final de la Centroamericana.