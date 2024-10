Manudos podrían perder el primer lugar

Redacción – El entrenador de Liga Deportiva Alajuelense, Alexandre Guimarães, ha mostrado su inquietud por el desempeño del equipo en los primeros minutos de los partidos.

En la conferencia de prensa tras el empate 2-2 en casa ante Liberia, Guimarães señaló que deben “atacar el tema con más vigor”, ya que, a pesar de la confianza que tiene el equipo, advirtió que “no todas las veces vamos a poder remontar”.

Las estadísticas respaldan la preocupación del técnico. De los 23 partidos disputados esta temporada, Alajuelense comenzó perdiendo en 10 ocasiones, lo que representa un 43.48% de sus encuentros.

Esta tendencia es aún más alarmante cuando se observan los partidos jugados en casa, donde en 6 de los 9 juegos iniciaron en desventaja, lo que equivale al 66.67%.

Entre los encuentros en los que Alajuelense se ha visto obligado a “remar contra la corriente” destacan:

• Alajuelense vs. Liberia

• Comunicaciones vs. Alajuelense

• Alajuelense vs. Cartaginés

• Alajuelense vs. Saprissa

• Saprissa vs. Alajuelense (Recopa)

Esta situación pone presión sobre el equipo manudo, que necesita ajustar su enfoque desde el inicio para evitar repetir estos escenarios adversos y depender de remontadas