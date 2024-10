Un solo donante puede salvar hasta tres vidas

Redacción- El Hospital San Juan de Dios y el Liceo Samuel Sáenz Flores llevarán a cabo una campaña de donación de sangre.

La campaña seré este sábado 19 de octubre, de 7:30 a.m. a 12:00 m., en las instalaciones del centro educativo, en Heredia.

Con el objetivo de salvar vidas de pacientes que necesitan hemocomponentes, las autoridades del hospital hacen un llamado a la comunidad para que se acerquen y donen sangre.

La Dra. Ana Lucía Valerín Chaves, jefa del Banco de Sangre, subrayó la relevancia de esta actividad:

“Es importante mencionar que el Hospital San Juan de Dios requiere al menos 40 donantes de sangre al día, ya que transfundimos aproximadamente una unidad cada treinta minutos”.

Además, un solo donante puede salvar hasta tres vidas.

**Requisitos para Donar Sangre:**

– Tener entre 18 y 65 años.

– Gozar de buena salud.

– Pesar más de 52 kilos y medir al menos 150 cm.

– Presentar cédula de identidad, cédula de residencia o identificación oficial vigente.

– No haber consumido alcohol en las últimas 24 horas.

– Estar bien hidratado.

– No haber tenido cirugía, gastroscopía, tatuaje o piercing en los últimos seis meses.

– Si es mujer, no debe estar embarazada ni en periodo de lactancia.

El Banco de Sangre también invita a la población a donar en cualquier momento, ya sea durante esta actividad o en la sala de donación del hospital, que está abierta de lunes a viernes de 7 a.m. a 4 p.m. y los sábados de 7 a.m. a 3 p.m.