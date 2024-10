Con la instalación de los rótulos, el Área de Conservación La Amistad Caribe busca concienciar a la población sobre la importancia de evitar malas prácticas en la observación del flamenco, minimizando así las interacciones negativas. Además, ACLAC lleva a cabo operativos diarios en la zona para garantizar la vigilancia y protección.

El avistamiento del Flamenco Americano (Phoenicopterus ruber) fue reportado en Moín el pasado 28 de septiembre. Esta ave habita en la costa atlántica de Estados Unidos, el Golfo de México, el Caribe (excepto Nicaragua, Costa Rica y Panamá), Guyana y las Islas Galápagos. Según las autoridades, este es el primer registro de la especie en Costa Rica; es posible que haya llegado a nuestras costas debido a fuertes vientos asociados con huracanes y ciclones que han afectado la región, como ha sucedido con otras aves, comentó Maylin Mora, Directora Regional del Área de Conservación La Amistad Caribe.

Se solicita a la ciudadanía que, al av

* Mantener una distancia considerable.

* No perturbarlo, perseguirlo o acosarlo.

* No llevar perros sueltos a la playa.

* No acercarse con botes.

* No alimentarlo.

* Evitar gritos, movimientos bruscos.

El flamenco del Caribe mide entre 1,20 y 1,40 m de altura. Es un ave esbelta, con el macho que pesa en promedio 2,8 kg y la hembra 2,2 kg. Es el flamenco más grande del continente y el segundo más grande del mundo, superado solo por el flamenco común (Phoenicopterus roseus).