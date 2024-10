Redacción – El Deportivo Saprissa cayó 0-3 ante el equipo de Antigua Guatemala, situación que fue muy criticada por los aficionados morados al finalizar el encuentro.

Desde las graderías del Ricardo Saprissa la afición solicitaba la salida de Vladimir Quesada luego de esta derrota.

Ante esta situación, el presidente del Deportivo Saprissa, Juan Carlos Rojas, conversó con Teletica Deportes Radio y señaló «Vladimir es nuestro técnico, usted sabe cómo nos hemos caracterizado a la hora de tomar decisiones, vamos a tener la cabeza fría para hacer un análisis como se debe y no en medio de la tormenta tomar decisiones que no son óptimas, la manera de gestionar un club nos ha funcionado y los resultados hablan por sí solos, obviamente estamos molestos y preocupados por no cumplir los objetivos que teníamos».

Así mismo Juan Carlos Rojas destacó que se encuentran satisfechos con la planilla que tiene el conjunto morado «Sí, estamos bastante satisfechos con lo que pasa, pero él es el técnico y a futuro veremos».