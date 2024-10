Redacción- Después de más de 20 años desde la primera película y casi dos décadas desde la secuela, El Diario de la Princesa regresará con una esperada tercera entrega.

Disney ha confirmado que Anne Hathaway volverá a interpretar a Mia Thermopolis, generando gran emoción entre los seguidores de la franquicia. Hathaway compartió su alegría en Instagram con el mensaje: “De regreso a Genovia”, acompañado de un video nostálgico.

Dirección y visión

La nueva película estará dirigida por Adele Lim, quien debuta como directora en la franquicia. Lim, conocida por su trabajo en *Raya and the Last Dragon* y *Crazy Rich Asians*, expresó su entusiasmo por el proyecto, afirmando: “Como fan incondicional de la película original, estoy más que emocionada de ser parte de esta historia.” La directora ha destacado que la película celebrará temas de empoderamiento femenino y mentoría, valores que resonarán con audiencias de todo el mundo.

Una historia icónica

La saga comenzó en 2001 con la película dirigida por Garry Marshall, que llevó a la pantalla la historia de Mia, una adolescente de San Francisco que descubre su herencia real en Genovia. La trama sigue su evolución como princesa bajo la guía de su abuela, la reina Clarisse Renaldi, interpretada por Julie Andrews. Esta nueva entrega busca honrar el legado de Marshall y continuar la esencia de la franquicia.

El regreso de Julie Andrews

Uno de los aspectos más intrigantes es si Julie Andrews volverá a interpretar su papel icónico como la reina Clarisse. Aunque ha expresado interés, también ha mencionado preocupaciones sobre el tiempo. En una entrevista, dijo: “Sería demasiado tarde para hacerlo ahora”, aunque se ha mostrado abierta al diálogo sobre su participación.

Producción y desarrollo

El guión será escrito por Flora Greeson, y la producción estará a cargo de Debra Martin Chase, quien también produjo las entregas anteriores. Desde 2022, el proyecto ha estado en desarrollo, lo que indica un compromiso serio para garantizar que la tercera película haga justicia a la historia original.

Expectativas y elenco original

Aunque no se han revelado detalles sobre la trama, todo apunta a que esta entrega continuará la historia de las anteriores películas. Desde 2019, varios miembros del elenco original, incluyendo a Mandy Moore y Chris Pine, han expresado interés en regresar. Anne Hathaway ha asegurado que el equipo no quiere avanzar a menos que la película sea perfecta, destacando su compromiso con la calidad.

Con esta cautelosa y entusiasta preparación, los fans de *El Diario de la Princesa* esperan ansiosos el regreso de Mia Thermopolis a la gran pantalla, manteniendo la emoción y el cariño por una historia que ha perdurado en el tiempo.