La creadora de contenido argentina, Evangelina González, regresa al país para iniciar una travesía por ‘El Camino de Costa Rica’. Este recorrido, que abarca 280 kilómetros y conecta el Caribe con el Pacífico a lo largo de 280 kilómetros.

Este recorrido ofrece una perspectiva única de la biodiversidad y la cultura del país, capturando la esencia costarricense en cada etapa. En su última visita en 2023, Evangelina exploró las costas del Caribe y del Pacífico en su longboard eléctrico, visitando lugares como Cahuita, Sarapiquí y Guanacaste Quedó maravillada por la rica biodiversidad de Costa Rica y la calidez de su gente, lo que convirtió su experiencia en algo memorable.

Con esta nueva oportunidad, la influencer se adentrará en el corazón de Costa Rica, siguiendo una ruta que conecta paisajes excepcionales, comunidades rurales y áreas protegidas, para redescubrir el país desde su interior. La Marca País Esencial COSTA RICA seguirá de cerca su recorrido y documentará su experiencia en las cuentas oficiales de la marca.

“Si ya me enamoré de sus costas, estoy segura de que lo haré aún más al descubrir sus paisajes interiores. Me apasionan los desafíos, y cruzar Costa Rica del Caribe al Pacífico me parece una experiencia maravillosa. Quiero explorar lugares menos turísticos, conocer a los ticos del interior y maravillarme con su flora y fauna. Este país ha conquistado mi corazón, y deseo profundizar en lo que lo hace tan especial”, compartió Evangelina.

“El Camino de Costa Rica” se extiende desde Barra de Parismina en el Caribe hasta Quepos en el Pacífico y está compuesto por 16 etapas que abarcan una variada gama de ecosistemas y paisajes. A lo largo de 16 días, Evangelina documentará cada etapa, capturando la rica diversidad natural y cultural que caracteriza a Costa Rica.

Adriana Acosta, Directora de Esencial COSTA RICA, comentó: “El Camino de Costa Rica simboliza la auténtica esencia de nuestro país, reflejada en su biodiversidad y la riqueza cultural de sus comunidades. Estamos encantados de que Evangelina tenga la oportunidad de conocer Costa Rica desde una perspectiva diferente.”

