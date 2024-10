Redacción- La Asociación Deportiva Guanacasteca (ADG) presentó una apelación ante el Comité de Competición de la UNAFUT, reclamando los tres puntos perdidos en el partido contra el Santos de Guápiles, disputado en la Fecha 16 del Apertura 2024, donde los pamperos fueron derrotados 4-0 en el Ebal Rodríguez.

La razón del reclamo del conjunto guanacasteco se basa en una alineación indebida por parte del equipo santista.

El hecho ocurrió durante el debut del nuevo cuerpo técnico del Santos, encabezado por Randall Row. Su asistente, Sandro Alfaro, es el foco del problema, ya que hasta la fecha no ha sido desinscrito del San Carlos FC en la Liga de Ascenso.

Esta situación contraviene las normativas de la liga, lo que podría resultar en la anulación del partido.

Si la apelación tiene éxito, la ADG ganaría el encuentro por un marcador de 0-3, lo que les permitiría ascender a la segunda posición de la tabla, solo detrás de Alajuelense, que está tres puntos por delante.

Por su parte, el Santos de Guápiles enfrentaría graves consecuencias en su lucha por evitar el descenso, quedando a seis puntos de Puntarenas FC.

Además, en la siguiente jornada, Sandro Alfaro también estuvo en el banquillo durante la derrota de 1-0 contra Puntarenas FC. De confirmarse la alineación indebida, este partido podría ajustarse a un 3-0 a favor de Puntarenas, lo que añadiría un asterisco a la situación del Santos.

Este no es el primer incidente en el que se ve involucrado Sandro Alfaro. Durante su etapa en San Carlos, no informó sobre la situación de Víctor Abelenda, quien no estaba habilitado para jugar en Primera División. Como resultado, San Carlos perdió tres puntos ante Alajuelense en un partido que finalizó 1-1, lo que dejó una marca negativa en su historial.