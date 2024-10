Redacción – El técnico, Gerente y Presidente del Club Sport Herediano, Jafet Soto, ha vuelto a criticar duramente a la UNAFUT por la reprogramación del Clásico Provincial entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense, encuentro que fue suspendido en la Jornada 10 del Torneo Apertura 2024 y que ahora ha sido reprogramado para el sábado 16 de noviembre, durante una pausa en el calendario por la Fecha FIFA.

Desde que se anunció la suspensión del partido, Soto ha expresado en varias ocasiones su descontento con la decisión.

En la conferencia previo al duelo ante manudos de este sábado a las 8pm por la jornada 16 del Apertura 2024, el técnico florense no dudó en lanzar nuevas críticas a la organización que gestiona la Primera División.

“Soluciones hay, tal vez lo que quieren en UNAFUT es irse de vacaciones el 23 de diciembre, como no son de fútbol, ya tienen los boleticos, tamalitos el 23 y ahre”, comentó Soto de manera irónica.

“Ellos no entienden que el fútbol es todo el tiempo, se puede alargar el campeonato al 28 para jugar con seleccionados ese partido, solo correr el campeonato una semana”, sugirió el entrenador.

Soto también cuestionó el enfoque de la UNAFUT, señalando que la organización parece más preocupada por la logística personal que por el bienestar de los equipos.

“Lo que pasa es que muchos no están acostumbrados, lo que hacen es esos TikToks de tirarse la bolita, esa perdedera de tiempo. No son de fútbol. Por eso, todos esos tienen que irse y entender que trabajan para los equipos, no trabajamos para ellos, ellos trabajan para nosotros”, sentenció Soto en una crítica directa a la gestión de Vicky Ross, presidenta ejecutiva de la UNAFUT.

La polémica también ha generado reacciones en otros sectores del fútbol nacional.

El técnico de la Selección Nacional, Claudio Vivas, tampoco se mostró conforme con que el partido entre Herediano y Alajuelense se juegue en medio de las fechas claves para la Selección, que se enfrentará a Panamá con la mira puesta en avanzar al Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf.

El debate sobre la reprogramación del Clásico Provincial y la forma en que se gestiona el calendario en medio de las fechas FIFA sigue siendo un tema de fricción entre los equipos y la UNAFUT, con entrenadores como Jafet Soto liderando las críticas por lo que consideran una falta de sensibilidad hacia las necesidades de los clubes.