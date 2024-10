San José, Costa Rica – El próximo domingo 20 de octubre, más de 400 jóvenes costarricenses, de entre 10 y 15 años, tendrán la oportunidad de conectarse con el mundo a través de radios y plataformas en línea en el esperado Jamboree on the Air – Jamboree on the Internet (JOTA-JOTI). Este evento global, que reúne a scouts y guías de diferentes naciones, se llevará a cabo en el Parque Recreativo del Norte, Moravia, coincidiendo con el 48 aniversario del Grupo Guía & Scout 200 de Guadalupe.

La actividad, que iniciará a las 8:00 a.m., promete ser una jornada llena de intercambio cultural, aprendizaje y nuevas amistades, valores centrales del espíritu scout. Jóvenes de diversas comunidades de la Gran Área Metropolitana, como Hatillo, Curridabat, Goicoechea y Jiménez, se unirán a este evento anual que conecta a miles de participantes alrededor del mundo mediante tecnología radiofónica y digital.

El Jota Joti, organizado por el Grupo Guía & Scout 200 y liderado por el Jefe Scout Nacional y la Jefa Guía Nacional, contará con el apoyo crucial de los radioaficionados de la Actualidad Tango India (ATI). “Es una experiencia que fomenta la integración global de una manera innovadora y que refuerza los valores de servicio y respeto entre los jóvenes”, afirmó Erick Blum, uno de los miembros de ATI, al referirse a la colaboración por segundo año consecutivo.

Este evento, que es un espacio de crecimiento y trabajo en equipo, no solo celebra el aniversario del Grupo 200, sino también los casi 50 años de su inquebrantable compromiso con la formación de futuros líderes. “Nuestra meta siempre ha sido el desarrollo integral de los jóvenes, brindándoles herramientas para enfrentar el futuro con responsabilidad social y liderazgo”, mencionó en un comunicado el equipo organizador.

Con el apoyo de la comunidad scout internacional y el esfuerzo conjunto de líderes y voluntarios, el Jota Joti 2024 será un reflejo del impacto positivo que el movimiento scout sigue generando en las nuevas generaciones de Costa Rica y el mundo.