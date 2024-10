Multa rondaba los ₡20-₡25 mil

Redacción – Los diputados aprobaron este lunes en segundo debate la modificación a la Ley de Tránsito para que se elimine la multa por no portar de manera física la licencia de conducir.

Con esta modificación, la Policía de Tránsito podrá corroborar que el conductor cuenta con licencia de conducir aunque no porte el documento de manera física.

La multa con la que eran castigados los conductos rondaba los ₡20mil y los ₡25mil.

La liberacionista Carolina Delgado, quien propuso este proyecto de ley, detalló que a pesar de ser una modificación muy sencilla, traerá beneficios a los costarricenses.

“Es un cambio sencillo a la ley, pero que significa una importante facilidad para los conductores”, expresó.

A su vez, es importante aclarar que este cambio en la ley no exime a los choferes a tramitar la licencia de conducir, realizando el examen teórico y posterior el práctico, o bien tener la licencia vencida.

“En algunas partes se ha malinterpretado que esto significa que no tiene que tener los requisitos para la licencia o tenerla vigente, eso no es así, simplemente es que puede no portarla, siempre y cuando se compruebe que está al día”, explicó.

La reforma también incluye un cambio para que, en el caso de los extranjeros que visiten Costa Rica y tengan una licencia de conducir en sus países de origen, el permiso para conducir en nuestro país se extienda por todo el periodo en que permanezcan de manera legal.