Técnico se pronunció en conferencia luego de la derrota ante Santa Ana.

Decisión se tomará al finalizar el certamen.

Redacción- Alexander Vargas, director técnico de Guanacasteca, no pudo asegurar su continuidad para el próximo torneo al mando del conjunto nicoyano. El timonel se refirió al tema en conferencia de prensa tras el juego en el estadio de Piedades en Santa Ana.

«Tengo que analizarlo, hay muchas cosas que no me gustaban y en su momento lo dije, pude marcharme pero el gran grupo humano que hay me hizo quedarme. Quiero estar bien y trabajar cómodamente, debo darme a respetar en muchas cosas, tengo que tomar una decisión que puede ser que duela», mencionó el DT pampero dolido tras la derrota.

Vargas aseguró que desea que sus jugadores tengan las cosas básicas para competir, pues ellos luego lo respaldan en la cancha.

Por otra parte, el técnico habló sobre la eliminación de la ADG para avanzar a semifinales: «Es doloroso, hicimos un buen torneo, llegamos a la fecha 21 luchando por la clasificación, nos vamos con un sinsabor, ahora vamos a buscar cerrar de la mejor manera ante Alajuelense».

Guanacasteca cerrará su participación en el Apertura 2024 el próximo sábado a las 5 PM recibiendo al super líder del campeonato nacional, Alajuelense, en el estadio Chorotega de Nicoya.