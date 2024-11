El hospital busca facilitar el acceso a la donación en un periodo crítico

Redacción -El Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia ha anunciado una ampliación en su horario de atención para donaciones de sangre durante los fines de semana, una medida que estará vigente de noviembre de 2024 a enero de 2025.

La decisión responde a la alta demanda de sangre en esta temporada del año, cuando las reservas tienden a bajar y la demanda de hemocomponentes se mantiene elevada.

El Dr. Pedro González Morera, director general, destacó la importancia de mantener un suministro constante de sangre para cubrir las necesidades del hospital. “Hacemos el llamado a la población para que se acerque a donar. Con esto ayudamos a pacientes con cáncer, leucemia, anemia aplásica, trasplantes de órganos, quimioterapia y radioterapias, enfermedades autoinmunes, accidentes de tránsito, entre otros”, explicó.

Diariamente, el hospital requiere alrededor de 40 donantes para cubrir la demanda.

La sangre obtenida se separa en varios hemocomponentes, cada uno con aplicaciones terapéuticas específicas, lo que permite que una donación beneficie hasta a tres personas.

Por su parte, la Dra. Diana Campbell Beckles, jefa del Banco de Sangre del hospital, subrayó que la sangre no se puede fabricar, por lo que el aporte voluntario es fundamental.

“Donar sangre es donar vida”, enfatizó, añadiendo que el proceso de donación toma unos 40 minutos y que el hospital puede emitir un comprobante de asistencia para quienes lo necesiten.

Nuevos horarios de atención para donantes:

• Lunes a jueves: 6:30 a.m. a 5:30 p.m.

• Viernes: 6:30 a.m. a 4:30 p.m.

• Sábado y domingo: 7:00 a.m. a 5:30 p.m.

Requisitos para donar sangre:

• Tener entre 18 y 65 años.

• Peso mínimo de 52 kg y estatura superior a 1.50 metros.

• Realizar un desayuno ligero sin lácteos ni grasas y beber al menos medio litro de agua antes de donar.

• Estar en buen estado de salud, sin enfermedades infectocontagiosas, síntomas gripales ni consumo de antibióticos en los últimos 15 días.

• Haber pasado al menos un mes tras una cirugía menor y seis meses tras una cirugía mayor.

• Si tiene tatuajes o perforaciones, deben haberse realizado al menos seis meses antes.

Con esta medida, el hospital busca facilitar el acceso a la donación en un periodo crítico, haciendo un llamado a la población a colaborar y ser parte del esfuerzo por salvar vidas.